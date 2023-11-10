Sağlıklı da olsanız kalbinizi kontrol ettirin

AkdenizÜniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan, "Tipik kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık yarısının damar sertliğine neden olan risk faktörlerine sahip olmadığını biliyoruz. Bu nedenle hipertansiyon, şeker ve kolesterol gibi risk faktörleri olmayan sağlıklı erişkinlerin bile 40 yaşına kadar en az bir defa kalp muayenesi yaptırmasını öneriyoruz. Bu risk faktörleri herhangi bir yakınmaya yol açmayabilir. Herhangi bir şikâyetin olmaması, kalp krizi riskinin olmadığını göstermez. Toplumda var olan genel kanının aksine rutin aspirin kullanımı ölüm riskini azaltmaz. Bunun yerine damar sertliğine yol açan risk faktörleri kontrol altına alınmalıdır. Özellikle ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü olan kişilerin vakit kaybetmeden bir kalp uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.