Sağlıkta yapay zekânın yol haritası çizildi

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, sağlıkta devrim yaratacak "Dijital Hasta İkizi" için ulusal araştırma ve geliştirme programı başlatılmasını önerdi. Komisyonun 860 sayfalık raporunda, sağlıkta yapay zekânın (YZ) nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin yol haritası anlatıldı. Sağlık sektörünün YZ konusunda Türkiye'de öncü rol oynayabileceğine vurgu yapılan raporda, sağlıkta YZ'nin "ikinci göz" ve karar destek mekanizması görevi görebildiği kaydedildi.Kişiselleştirilmiş tıp pazarının 2030 yılında büyüklüğünün 869.9 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü ifade edilen raporda, bu alanın sadece tıbbi değil ekonomik olarak da stratejik öneme sahip olduğu belirtildi. Raporda dijital ikiz projesi dışında Türkiye'nin sağlıkta YZ konusunda atması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:Yerli ve milli sağlık YZ ekosistemi desteklenmeli.Akıllı Hastane Komuta Merkezleri kurulmalı.Tıp fakülteleri müfredatına "tıbbi YZ dersleri" eklenmeli.Hekim ve sağlık çalışanlarının üzerindeki idari yükü azaltmak için YZ tabanlı otomasyon ve tahmin araçları devreye alınmalı.Türk Beyin Projesi gibi başarılı projeler desteklenmeli.