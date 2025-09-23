Sahil güvenlik mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) ekiplerinin devriye görevi sırasında şüpheli bir deniz scooteri durduruldu. Yapılan aramada scooterdeki 6 çantanın içerisinde 53 kilo skunk ve 61 kilo toz esrar olmaz üzere toplam 114 kilo uyuşturucu bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.