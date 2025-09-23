Haberler Yaşam Haberleri Sahil güvenlik mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Giriş Tarihi: 23.9.2025 08:38 Son Güncelleme: 23.9.2025 08:41

Sahil güvenlik mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde düzenlenen operasyonda 114 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sahil güvenlik mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) ekiplerinin devriye görevi sırasında şüpheli bir deniz scooteri durduruldu. Yapılan aramada scooterdeki 6 çantanın içerisinde 53 kilo skunk ve 61 kilo toz esrar olmaz üzere toplam 114 kilo uyuşturucu bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahil güvenlik mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz