Sahiplendiği 2 köpeği sokağa atan kadına 172 bin lira ceza kesildi

Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bakımevine getirilen köpeklerden ikisi, 25 Kasım'da E.Ş. isimli kadın tarafından evde bakılmak üzere sahiplenildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, iki köpeğin yeniden sokağa bırakıldığı, açlık ve bakımsızlığa terk edildiği tespit edildi.

Durum üzerine harekete geçen ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince 'hayvanı sokağa terk etmek' suçundan ilgili şahsa 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.