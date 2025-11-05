Haberler Yaşam Haberleri Sahipsizler 37. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
Giriş Tarihi: 5.11.2025 17:36

Sahipsizler 37. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler dizisi 37. bölümüyle bu hafta Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerde Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen’in yer aldığı dizide olaylar giderek daha da heyecan verici bir hal alıyor. Çarşamba akşamlarının merakla takip edilen yapımında yeni bölüm ayrıntıları araştırılıyor. İşte Sahipsizler 37. bölüm izle bağlantısı ve detaylar…

Sahipsizler 37. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen'in başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta tansiyon yükselirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Dizi severler Sahipsizler son bölüm izle linkini araştırıyor. İşte yeni bölüm izleme bağlantısı.

SAHİPSİZLER 37. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler

SAHİPSİZLER'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kevi'nin ölümüyle dengeler altüst olur. Devran, Mardin'den gelen ağaların desteğiyle aşiret lideri konumuna yükselir. Ancak bu zafer kısa sürer; gizemli bir mesajla Kevi'nin torunu Hazar'ın intikam için yola çıktığı haberi herkesi tedirgin eder.

Cemo'nun Melis'e ani evlilik teklifi herkesi şaşırtırken, Zeliha ailesini korumak için Ayhan Hoca'nın kardeşiyle evlenmeyi kabul edip etmeme arasında kalır.

Öte yanda Haşmetler, yeniden alevlenen savaşın ortasında kalmaktan bıkarak Devran ve ailesinin mahalleden gitmesini ister. Ancak Azize ve çocukların "burası babamızın evi" diyerek direnmesi, iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getirir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahipsizler 37. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz