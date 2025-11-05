Sahipsizler 37. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen'in başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta tansiyon yükselirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Dizi severler Sahipsizler son bölüm izle linkini araştırıyor. İşte yeni bölüm izleme bağlantısı.
Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler
Cemo'nun Melis'e ani evlilik teklifi herkesi şaşırtırken, Zeliha ailesini korumak için Ayhan Hoca'nın kardeşiyle evlenmeyi kabul edip etmeme arasında kalır.
Öte yanda Haşmetler, yeniden alevlenen savaşın ortasında kalmaktan bıkarak Devran ve ailesinin mahalleden gitmesini ister. Ancak Azize ve çocukların "burası babamızın evi" diyerek direnmesi, iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getirir.