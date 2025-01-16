Sahte alkol kâbusu sürüyor: Can kaybı 33 oldu

İstanbul'da sahte içkiden can kayıpları artmaya devam ediyor. Son üç günde İstanbul'da sahte içki sebebiyle can kayıpları 33'e yükseldi. Sahte içkiden zehirlenen 29'u yoğun bakımda 48 kişinin ise hastanede tedavileri sürerken, yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı. Önceki gün ve dün sahte içki ürettikleri ve sattıkları tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca ve Esenyurt'ta çok sayıda ev, işyeri ve depoya yapılan operasyonlarda toplam 32 bin 862 litre sahte içki, 227 dolu sahte içki şişesi, 1 damıtma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklandı.