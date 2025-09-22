Sahte atama belgesiyle 30 milyon TL’lik vurgun

Batman'da ofis kiralayıp kamuda iş başlatmayı vaat ettikleri vatandaşları, telefonla bakan ya da milletvekili ile görüşür gibi yaparak inandırıp 30 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Batman'da, bir şebekenin vatandaşları kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiaları üzerine harekete geçen savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla şüphelileri takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin güven sağlamak için ofis tuttuğunu, işe girmek isteyenleri buraya çağırıp, telefonda bakan ya da milletvekilleri ile konuşuyormuş gibi yaparak güveni artırdıklarını, ayrıca birçok bakanlığa ait sahte atama belgesi düzenledikleri belirledi. Ayrıca şüphelilerin, para ödeyen ancak işe giremeyince geri isteyenleri tehdit ettikleri ve şikâyetçi olmamaları için baskı yaptıkları da tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, farklı kamu kurumları adına profesyonelce hazırlanmış 150 sahte atama belgeleri de ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.