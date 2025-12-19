Sahte avukattan milyonluk vurgun

İstanbul Bahçelievler'de ikamet eden ve öğretmen olan Ebru Ü., dolandırıcıların ağına düştü. Telefon ile kendisini arayarak avukat olduğunu söyleyen dolandırıcı genç öğretmene, 'Ceza dava dosyan var. Uzlaşmanın ise son günü' dedi. Bu yalana kanıp panikleyen Ebru Ü., 15 farklı işlemde dolandırıcıya 1 milyon TL gönderdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Ebru Ü., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için talimat verdi.



"ARTIK PARA GÖNDERMEYECEĞİM"



Talihsiz öğretmen Ebru Ü'nün suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz gün beni arayan bir numara hakkımda ceza davası olduğunu söyledi. Mağdur olmamam için iletişim kurmam gereken bir numaradan mesaj attı. Ben de numarayı aradım. Akabinde bana, 'ceza dosyan var ve uzlaşman için son günün' dediler ve beni paniklettiler. Konuşmamızın sonunda benden uzlaşma ve dava dosyasının kapanması için ücret istediler. Korktuğum için bana atılan İBAN'a önce 28 Bin TL gönderdim. Daha sonra benden yine çeşitli bahaneler ile ücretler istediler ve 15 işlemde toplamda 1 milyon TL parayı kendilerine gönderdim. Her para gönderdiğimde kafam karıştı. Korktum ve tehdit edildim. En sonunda bu kadar parayı neden gönderdiğimi ve artık göndermeyeceğimi söyledim. Son para gönderişimde de dolandırıldığımı anladım"