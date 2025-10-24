Sahte define ve belge dolandırıcılığı operasyonu! 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik ya da banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

SAHTE "UYDUDAN DEFİNE" DOLANDIRICILIĞI

Şüphelilerin, mağdurlara ait arazilerde "uydudan define ve tarihi eser tespiti yaptıklarını" söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcıların, öncesinde araziye kendi koydukları değersiz materyalleri "tarihi eser" süsüyle çıkarıp, kamu kurumlarına satacaklarını vaat ettikleri öğrenildi.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece 15 şüpheli tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

SAHTE BELGE OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada ise yetkileri olmamasına rağmen para karşılığı sahte belgeler düzenleyen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin, sahte silahlı/silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri hazırlayarak 51 kişiden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ankara merkezli olarak Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyayla ilgili soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.