Sahte doktor adayları yakayı ele verdi

Türkiye'de tıp fakültesi kazanamayınca yurtdışındaki özel üniversitelere kayıt yaptıran 2 öğrencinin sahte belgelerle Türkiye'de bulunan seçkin üniversitelere haksız şekilde yatay geçiş yaptıkları belirlendi. Olay ile ilgili hazırlanan iddianameye göre skandal şöyle gelişti. Fatma Betül D.ve Ercan T. internet üzerinden eğitim danışmanlığı yapan Sedat C. İle tanıştı. Sedat C. yurtdışında bulunan tıp fakültelerinden ayarladığı sahte belgelerle Türkiye'deki tıp fakültelerine yatay geçiş yapabileceklerini söyledi. 2 öğrenciden belirli bir ücret alan Sedat Ç., Bulgaristan'da bulunan Sofya ve Filibe üniversitelerinin tıp fakültelerine kaydettirdi. Bir yıl sonra yatay geçiş için gerekli belgeleri fakülteden temin edip öğrencilere verdi. Bulgaristan'da öğrenim gördüklerini iddia eden iki öğrenci, düzenlenen sahte transkriptlerle Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan üniversitelere başvuru yaptı. Bu üniversitelere asil olarak yerleştirilen öğrenciler tıp fakültesinde öğrenim görmeye başladı. Olay emniyete yapılan ihbarla ortaya çıktı. Bulgaristan'da okuduğu öne sürülen öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere başvurduğu, ancak belgelerinin sahte olduğu ihbarı üzerine savcılık söz konusu üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapan 2 öğrenciyi tespit etti. YÖK Denetleme Kurulu, Bulgaristan'daki öğretim kurumlarından alındığı iddia edilen belgelerin tümünün sahte olduğunu saptadı. Betül D. Ve Ercan T. hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve " dolandırıcılık" iddialarıyla dava açıldı. 2 öğrenciye 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Sedat C. hakkında da soruşturma başlatıldı.