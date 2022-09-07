Sahte dövizler için kod adı kullanmışlar: ’Köpek, Kartvizit, Traktör…’

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 15 kişilik suç şebekesini takibe aldı. Polis, 1 yıl teknik ve fiziki takibinin ardından kalpazanlara yönelik Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri Umut K. ve kardeşi Gazi K.'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına almıştı. Çetenin 'Ali Babanın Çiftliği' olarak adlandırdığı Gölbaşı ilçesindeki evde yapılan aramalarda, sahte para basımında kullanılan serigrafi baskı kalıbı ve diğer malzemeler ile basılı Türk lirası ve ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden Umut K., Ersen T. ve İsmail A. savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 tutuklu daha sonra itiraz üzerine adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

PARA'YA KOD ADI TAKMIŞLAR

Düzenlenen iddianamede, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillerin tamamı ve sanıkların karıştığı olaylar detaylıca yer aldı. Sanıklara ait iletişim tespit tutanaklarına da yer verilen iddianamede, Türk lirası ve sahte dövizler için 'Köpek, Kartvizit, Traktör, Pompa, Chevrolet, Araba ve Yumurta' gibi kod isimler kullandıkları ifade edildi. İddianamede, Umut K. ve kardeşi Gazi K.'nın sahte para basımını organize eden, malzeme ve yer temini sağlayan kişiler olduğu, matbaacı olan Ersen T.'nin baskı işini yaptığı, çiftlik sahibi Enver Y.'nin paradan belli bir komisyon aldığı, İsmail A.'nın da yüzde 30 komisyon karşılığında diğer sanıklar aracılığıyla parayı piyasaya sürdüğü yer aldı.

YARDIM KUTUSUNA SAHTE PARA ATMIŞ

Hazırlanan iddianamede, sanık İsmail A.'nın sahte paraları kasap, pazar, çarşı ve benzeri yerlerde piyasaya sürdüğü bildirilirken, takip sırasında sahte 100 lirayı cami önündeki yardım kutusuna atarak buradaki 90 TL'yi aldığının tespit edildiği beyan edildi. Savcı, sanıkların 'Parada sahtecilik' suçunu zincirleme şekilde işleyerek tüm toplumu mağdur ettiklerini bu nedenle tamamının 2 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar, iddianameyi kabul eden Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.