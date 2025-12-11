“Sahte E-İmza Çetesi” iddianamesi kabul edildi: 123 sanığa 4 yıldan 136 yıla kadar hapis istemi

Yasa dışı yollarla üretilen e-imzalarla birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespitleri üzerine yürütülen üçüncü dalga soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 123 sanık hakkındaki iddianame, birleştirme talebiyle gönderildiği 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, örgüt elebaşının "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu olduğu, üyelerin ise Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyeddin Yakışır, Aydın Üstün, Yalçın Maraşlı, Gülseren Üstün, Yelda Boğa, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Özkarakaş (Akşit), Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir olarak belirlendiği; diğer 104 sanığın ise örgütün usulsüz işlemleri sonucu mesleki eğitim sertifikası temin ettiği ifade edildi. Ayrıca örgütün, kamu görevlilerinin bilgisi ve rızası dışında düzenlenen sahte kimlik ve sürücü belgelerini kullanarak elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından usulsüz e-imza çıkardığına dikkat çekildi.Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bir firmanın Hatay ofisi üzerinden MEB bünyesindeki dört kamu görevlisine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bu imzalarla kurum sistemlerine girilerek hukuka aykırı veri değişiklikleri yapıldığı belirtildi.

SAHTE BELGELERDEN HABERDARLARMIŞ

İddianamede, sahte e-imzalarla bazı sanıkların direksiyon sınav süreçlerine ilişkin sistem kayıtlarında usulsüz değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Buna göre, MEB sistemlerinde "e-sınavdan başarısız" görünen birçok kişinin önce "uygulama sınav aşaması"na, ardından "sertifika almaya hak kazandı" statüsüne geçirildiği tespit edildi. Bir başka usulsüzlükte ise bir sanığın "e-sınav hakkı doldu" durumundayken şüpheli işlemlerle art arda "uygulama sınav aşamasında", "e-sınav aşamasında", "ikinci direksiyon aşamasında" ve "teorik sınav aşamasında" şeklinde farklı statülere getirildiği kaydedildi. Ayrıca bazı sanıkların, e-Devlet hesapları üzerinden bu işlemlere yönelik sorgulama yaptığı; dolayısıyla sahte belgelerden haberdar olduklarının anlaşıldığı bildirildi.

"KADİROĞLU ÜYELERİ HİYERARŞİK BİR YAPI İÇİNDE YÖNLENDİRİYOR"

İddianamede, sanıkların Kadiroğlu'nun yönetiminde suç işlemek amacıyla örgütlendikleri, yapının sahte e-imza üretimi ve kullanımına yönelik donanıma sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen kart basım makineleri ile gerçek kimlikleri gizlemek için kullanılan sahte GSM hatlarının suçun icrası için gerekli altyapıyı oluşturduğu ifade edildi. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin bilişim suçlarını gerçekleştirebilecek düzeyde teknik bilgi ve beceriye sahip olduğu vurgulandı. Kadiroğlu'nun üyeleri hiyerarşik bir yapı içinde yönlendirdiği; Yelda Boğa, Mıhyeddin Yakışır, Gülseren Üstün ve Aydın Üstün'ün talimat üzerine elektronik imza firmalarının bayilerine giderek sahte e-imza ürettikleri ve verilen görevleri bu şekilde yerine getirdikleri tespit edildi. Ayrıca Kadiroğlu'nun, kamu görevlilerinin bilgisi ve rızası dışında çıkarılan e-imzaları kullanarak MEB sistemlerinde usulsüz değişiklikler yaptığı ve bu işlemlerden maddi menfaat sağladığı belirtildi. Örgütün faaliyetleri için ise Ankara'da "Tuzem Akademi" adlı iş yerinin kullanıldığı tespit edildi.

136 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bunların yanı sıra iddianamede, Kadiroğlu'nun örgüt üzerinde davranışlarını beğenmediği bazı üyeleri darp edebildiği derecede baskı kurduğu, yakalanmadan önce örgüt üyelerine "kamera kayıtlarını silin" talimatı verdiği ve bu emirlere eksiksiz uyulduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kadiroğlu'nun suç amaçlı yapılanmanın kurucusu olduğu, örgüt üyeleri üzerinde "fiili hâkimiyet" kurduğu ve örgüt faaliyetleriyle elde edilen maddi kazancı yönettiği belirtilen iddianamede, eylemlerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçunun unsurlarını karşıladığı ifade edildi. Örgütün elebaşı olarak gösterilen Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 123 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet', 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek veya yaymak' ve 'Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet' suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.