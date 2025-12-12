Sahte e-İmza çetesi üyelerinden itiraf: “Hoca” kod adlı elebaşı, kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayıp devlet sistemlerine sızmış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte belge düzenlediği iddia edilen e-İmza suç örgütüne yönelik 1'i elebaşı, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 123 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çözülmeyi sağlayan kritik ayrıntılar sanık ifadelerinden çıktı. Kamu görevlilerine ait e-imzaların taklit edilmesiyle başlayan süreçte, sahte sertifika ticaretinin nasıl yürütüldüğü, hangi belgelerin satıldığı ve ödemelerin nasıl yapıldığı sanıkların kendi sözleriyle gün yüzüne çıktı.

İTİRAFLARLA ORTAYA ÇIKAN SERTİFİKA ZİNCİRİ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Oğuz Deniz, Kadiroğlu ile 2024 yaz aylarında tanıştığını, sonrasında arkadaş olduklarını, Kadiroğlu'nun sertifika temin edebileceğini söylemesi üzerine, M.T'nin, R.D'nin ve adını Emrullah olarak bildiği kişinin kimlik bilgilerini alarak Kadiroğlu'na gönderdiğini anlattı.

30-50 BİN LİRA ARASINDA SAHTE BELGE TİCARETİ

Sanık Özge Baydemir de ifadesinde sanıklar Enver Yılmaz, Ziya Kadiroğlu, Zeynep Karacan ve Mıhyedin Yakışır'ı tanıdığını, Kadiroğlu'nun SRC belgesi, ehliyet işlerinde kişilerin notlarını değiştirme, puanlarını yükseltme, güzellik uzmanlığı ve birçok sektörde mesleki yetkinlik sertifikası sattığını, şahıslardan maddi durumlarına göre 30 bin ile 50 bin lira arasında para aldığını belirtti.

ARACILARDAN AÇIK KOMİSYON İTİRAFI

Sanık Fuat Tanış Arslan, çevresindeki kişileri sahte belge temini için örgüt elebaşı Kadiroğlu'na yönlendirdiğini ve bu aracılıktan "komisyon aldığını, toplam 50 bin lira kazanç sağladığını" ifade ederek örgütün ticari yapısını doğruladı.

FİYAT ALIP MÜŞTERİ BULAYIM

"Pablo" kod adlı sanık Oğuzhan Ercanı'n telefonunda yer alan "Hocam ona göre pazara inim (fiyat alıp müşteri bulayım)" mesajı ise sahte belge talep eden kişilerle doğrudan pazarlık yapıldığını ortaya koydu. Yazışmalar iddianamede delil olarak yer aldı.

SAHTE E-İMZA ÜRETİMİNE BAYİ ONAYI

İddianamede, e-imza hizmet sağlayıcı şirketin Adana bayisi yetkilisi Halil Erkoç'un da örgütle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Erkoç'un sahte kimliklerle 16 e-imza üretimine onay verdiği, hatta bunlardan 11'inin ücretini kendi hesabından ödeyerek örgüte kolaylık sağladığı belirtildi.

123 SANIĞA 136 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 123 sanık hakkında "örgüt kurma", "örgüte üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis cezası talep edildi.