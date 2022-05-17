Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş

KAN ŞEKERİ İÇİN PİRİNÇ, TANSİYON İÇİN ZEYTİN YEDİRMİŞLER

Muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonu yüksek çıkarması için zeytin yedirdikleri tespit edildi. Hasta olmayan kişilerin yerine çete üyelerinden şeker, tansiyon hastası olanlar kan tahlili verdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilere özel hastanelerde anjiyo işlemi yaptırdıkları, daha sonra devlet hastanesine giderek heyet raporu aldıkları ortaya çıktı.

MALİ POLİS 17 KİŞİYİ HAKEM HASTANESİNE GÖTÜRDÜ

Çete üyelerinin rapor alarak emekli ettiği belirlenen 17 kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hakem Hastanesine sevki yapılarak mukayese raporu düzenlenmesi sağlandı. Ekiplerin refakat ederek aldırdığı yeni raporlarda 13 kişinin yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybetmediği, ilk raporun sahteliğinin tespit etmiş oldu. Çetenin aynı yöntemle 15 kişi daha bu şekilde rapor almaya çalıştıkları telefon dinlemelerinde tespit edilmesinin ardından hastane görevlileri uyarılarak rapor almalarının önüne geçildi.

ENGELLİLERE TANINAN HAKLARDAN YARARLANMIŞLAR

Rapor alarak emekli olan kişilerin "Engelli Kimlik Kartı" aldıkları, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz EGO otobüs bileti kullandıkları, her ay emekli maaşı aldıkları tespit edildi. İlgili kurumlarla birlikte yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.

21 GÖZALTI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Sakarya ve Çankırı'da eş zamanlı olarak 24 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltı aldı. İkamette yapılan aramalarda çok sayıda rapor ele geçirildi.