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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Sahte hattan telefon şirketi sorumlu

Bursa’da yaşayan Mahmut A., e-Devlet’te bilgisi dışında adına telefon hattı çıkarıldığını fark etti. Savcılık, sahte belge ile hat açılışı yapan telefon şirketi sahibini sorumlu tuttu

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sahte hattan telefon şirketi sorumlu
Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan sahte cep telefonu hatlarıyla ilgili birçok vatandaş mağdur ediliyor. Sahte hatlar dolandırıcılık ve terör gibi suçlarda kullanılıyor. Uzmanlar, bilgi dışı çıkarılmış hat olup olmadığının e-Devlet'ten kontrol edilmesi için uyarıyor. Bu mağduriyetlere karşı yargıdan da önemli bir karar geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte hat çıkaran telefon şirketine dava açtı. Bursa'da yaşayan Mahmut A. e-Devlet'te bilgisi dışında adına çıkarılmış bir hat olduğunu gördü.

BİLİRKİŞİ BELİRLEDİ
Derhal savcılığa suç duyurusunda bulunan Mahmut A. (37), "Hiçbir yere imza atmadım, hiçbir abonelik sözleşmesi de yapmadım. Bu hatla kimse ile irtibat kurmadım. Hattı alandan, kullanandan ve aracılık eden herkesten şikâyetçiyim" diyerek şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturmada hattın İstanbul Kartal'da bir telefon şirketinden açıldığı tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya atadığı bilirkişi. sözleşmedeki imzaların Mahmut A.'ya ait olmadığını tespit etti.
Tespitin ardından telefon şirketi sorumlusu ve sahibi Nazif U. şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Nazif U., telefon hattı sözleşmesinin şirketi tarafından hazırlandığını kabul etti. "Muhtemelen eski personelimizce düzenlenmiştir. Onlar da kimliğin sahte olup olmadığını bilecek konumda değillerdir" dedi.

SORUMLUSU İŞLETME SAHİBİ
Savcılık ön ödemeye tabi suç için şüphelinin 1650 liralık ön ödemeyi yapmadığını ve suçlamayı da kısmen kabul ettiğini belirterek dava açtı. Sahte imzayla sahte hat çıkarılmasında şirket sahibin 'Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Sahte hattan telefon şirketi sorumlu
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