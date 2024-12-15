Haberler Yaşam Haberleri Sahte hesap açan yandı
Giriş Tarihi: 16.12.2024

Sahte hesap açan yandı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sahte hesap açan yandı
Antalya'da yaşayan bir kişi, başkasına ait fotoğraf, ad, soyad kullanarak sahte Facebook hesabı açtı. Sahte hesabı fark eden vatandaş, ilgilinin cezalandırılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Kimliği tespit edilen sahte hesap kullanıcısı, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yargılama sırasında müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Kararın istinaf incelemesini yapan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte hesap açan yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA