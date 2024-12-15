Sahte hesap açan yandı

Antalya'da yaşayan bir kişi, başkasına ait fotoğraf, ad, soyad kullanarak sahte Facebook hesabı açtı. Sahte hesabı fark eden vatandaş, ilgilinin cezalandırılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Kimliği tespit edilen sahte hesap kullanıcısı, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yargılama sırasında müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Kararın istinaf incelemesini yapan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.