Sahte içkiden bir ölüm daha

İstanbul Fatih'te sahte içkiden ölenler kervanına bir isim daha eklendi.Olay, 28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 5 çocuk babası Nidal Mahi (46), merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde alkol alan Mahi, rahatsızlanınca çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti.Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınarak, Kilyos mezarlığında toprağa verildi.