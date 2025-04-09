Sahte içkiden entübe edilmişti: Taha Adem’den kahreden haber!

'TEKEL BAYİDEN BANDROLLÜ İÇKİ ALIYOR'

Taha Adem Koç'un çocukluk arkadaşı Cemal Özberk, "Bir kaçak alkol alma durumu var ama bunu tekel bayiden bandrollü bir şekilde alıyor. Çete meselesi olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Muhtemelen de öyle çünkü aynı zamanda İstanbul, İzmir ve Ankara'da olmuş bu tarz şeyler. Bu çeteler, tekel bayilerine ya da muadillerine gidip bu alkolleri ucuzdan satmanın bir yolunu bulmuşlar. Bilmiyoruz ucuza mı alıyor, pahalıya mı alıyor? Son telefon kayıtlarına baktık, WhatsApp görüşmelerinde herhangi bir şey bulamadık. Nereden aldığı hakkında bir fikrimiz yok. Gittiği hastanede onunla beraber 8 kişi aynı zamanda entübeydi, 8'i de vefat etti. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Hastaneye gittiğimizde 'Gözlerim görmüyor' dedi, bağırıyordu gözleri açık bir şekilde. Bayağı çığlık atıyordu. 60 küsur gün dayandı" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı...