Sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2’si hayatını kaybetti

İstanbul, Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirdi. 30 Eylül'de sahte içkiden zehirlenen Engin T.'nin bir gün sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatan polis, ilçedeki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğünü tespit etti. Tedavi görenlerden Halim F.'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K.'nin tedavilerinin sürdüğü, Yemliha K. ve Serdar Ş'nin ise taburcu edildikleri belirlendi. Ekipler, zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit ederek, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı."Taksirle öldürme" suçundan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. AA