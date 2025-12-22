Sahte polis savcı çetesine operasyon: 25 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli olarak yürütülen soruşturma, şüphelilerin örgütlü ve planlı şekilde hareket ederek çok sayıda vatandaşı dolandırdığını ortaya koydu. Ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin mağdurları korku ve panik ortamına sürükleyerek maddi kazanç sağladığını tespit etti.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin eylemlerini görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri belirlendi. Mağdurlarda panik yaratan şüphelilerin, para ve altınları elden aldıkları, yakalanmamak amacıyla şapka ve maske kullanarak kılık değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde 12 vatandaşın bu yöntemlerle dolandırıldığı ortaya çıktı.

BANKA HESAPLARI DA KULLANILDI

Şüphelilerin bazı mağdurları banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirdiği, yatırılan paraların kısa süre içinde çekilerek şüphelilerin kontrolüne geçirildiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcılık faaliyetlerinin genişletildiği ve izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Aralık 2025 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 28 şüphelinin tamamı yakalandı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 28 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.