Sahte polislere gerçek polis şoku

Ankara'da 66 yaşındaki bir vatandaşı 250 bin dolar dolandıran iki sahte polis, "Plan Fanus" operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, "adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla vatandaşı kandırıp dolara çevirdiği parayı aldıktan sonra kiraladıkları araçla kaçmaya çalıştı. Ankara Asayiş ekipleri olası kaçış güzergâhlarını kapatarak şüphelileri Gaziantep otoyolunda yakaladı. Ele geçirilen 250 bin dolar sahibine iade edildi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Polis para istemez" diyerek vatandaşları uyardı.