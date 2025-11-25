Sahte reçete çetesinde şoke eden detaylar: SABAH o suç görüşmelerinin kamera kayıtlarına ve tapelere ulaştı

"BİZ VERELİM YAZARIZ BİRİNİN ÜZERİNE"



Soruşturma kapsamında sahte reçete çetesinin aralarında yaptıkları konuşmalar da ortaya çıktı. Konuşmalarda Prof. Dr. A.E.'nin eczacı kalfası R.Ç. ile girdiği diyalogda şu ifadeler yer aldı: "R.Ç. bir çocuk var. Üçbuçuk yaşında Retart on vericez. İki kutu. İstersen biz verelim yazarız birinin üzerine." R.Ç.'nin ise, "Tamam hocam getireyim" dediği görüldü. Prof. Dr. A.E.'nin ise bu görüşmeye cevaben, "Bu konuşmayı hatırlamıyorum" şeklinde ifadeye başladığı görüldü. Prof. Dr. A.E.'nin bir başka diyaloğunda ise masayı işaret ederek tıbbi sekreter N.D.'ye, 'Sana para bırakıyorum buraya' dediği ve N.D.'nin, 'Gerek yoktu hocam' cümlesine ise, 'Olsun olsun' şeklinde yanıt verdiği saptandı.