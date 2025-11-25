Sahte reçete çetesinde şoke eden detaylar: SABAH o suç görüşmelerinin kamera kayıtlarına ve tapelere ulaştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında yapıldığı öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve kayıt yapılmadan bazı hastaların muayene edilmiş gibi gösterildiği, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
1'İ PROFESÖR 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D. ve eczacı çalışanı R.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eczacı A.E. ve Y.E. ve ilaç mümessili E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan bir şüpheliye ilişkin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
"ECZACI KALFASINA FISTIK PARASI GÖNDERDİM"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Prof. Dr. A.E., ifadesinde kendisine sorulan, dosyada adı geçen şahıslarla ticari ilişkisinin olup olmadığı sorusu hakkında şunları söyledi: "Eczacı kalfası olan R.Ç.'ye şahsıma veya aileme ait SGK'nın karşılamadığı ilaçların parası ve SGK'nın karşıladığı ilaçların yüzdelik bize düşün fark ödemelerini, tüm hastane personelinin yaptığı gibi 2-3 ayda bir 2-3 bin TL eczaneye verilmek üzere R.Ç.'nin banka hesabına göndermişliğim olmuştur.
Ayrıca R.Ç. Siirtli olduğu için memleketinden hastane personeline her yıl fıstık getirir satardı, çoğu hastane personeli gibi ben de kendisinden 2-3 yıl boyunca birkaç kilo fıstık alıp, çok düşük meblağlarda yaklaşık 2-3 bin TL olan parasını banka yoluyla kendisine göndermişliğim olmuştur. Kendisinin bana gönderdiği hiçbir şekilde para almam söz konusu olmamıştır. Bunun haricinde kendisiyle bir ticari ilişkim yoktur"
"BİZ VERELİM YAZARIZ BİRİNİN ÜZERİNE"
Soruşturma kapsamında sahte reçete çetesinin aralarında yaptıkları konuşmalar da ortaya çıktı. Konuşmalarda Prof. Dr. A.E.'nin eczacı kalfası R.Ç. ile girdiği diyalogda şu ifadeler yer aldı: "R.Ç. bir çocuk var. Üçbuçuk yaşında Retart on vericez. İki kutu. İstersen biz verelim yazarız birinin üzerine." R.Ç.'nin ise, "Tamam hocam getireyim" dediği görüldü. Prof. Dr. A.E.'nin ise bu görüşmeye cevaben, "Bu konuşmayı hatırlamıyorum" şeklinde ifadeye başladığı görüldü. Prof. Dr. A.E.'nin bir başka diyaloğunda ise masayı işaret ederek tıbbi sekreter N.D.'ye, 'Sana para bırakıyorum buraya' dediği ve N.D.'nin, 'Gerek yoktu hocam' cümlesine ise, 'Olsun olsun' şeklinde yanıt verdiği saptandı.
"BERKAY'IN BİLAL'İN ÜZERİNE YAZ"
Bir başka tapede ise yine Prof. Dr. A.E.'nin, eczacı kalfası R.Ç. ile diyaloğunda suç içerikli konuşmaları ortaya çıktı. Prof. Dr. A.E.'nin, R.Ç.'ye 'Naptın, arkadaşa götürdün mü ilacı? Parasını da alsaydın" cümlelerine R.Ç., "Ben size söylemeyi unuttum. Aldım hocam aldım" dediği ve Prof. Dr. A.E.'nin, "Berkay'ın, Bilal'in üzerine yazalım işte" şeklinde üçüncü ve kayıtdışı şahıslar üzerine ilaç yazdırdığı belirlendi.
BİLGİ DIŞINDA REÇETE TEMİNİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemeler neticesinde Prof. Dr. A.E.'nin, N.D. ve R.Ç. ile birlikte hareket ederek başka hastalara ait protokol numaralarını kullanarak ya da usulsüz protokol numaraları üreterek, hastaların bilgisi dışında reçete tanzim ve temin etmek gibi yöntemlerle reçetelerin kuruma fatura edilmesine yol açtığı belirlendi.
İncelemeler esnasında Prof. Dr. A.E.'nin Balıklı Rum Hastanesindeki Kurumun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip ettiği hastalara, dolayısıyla Balıklı Rum Hastanesi'ne hiç gitmemiş olan hastalara, 10 günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara, ya da Balıklı Rum Hastanesinde farklı branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatrisi bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara N.D. ve R.Ç. ile birlikte hareket ederek reçete düzenlemesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi ve çıkar sağlanması ve düzenlenen usulsüz reçetelerin kuruma fatura edilmesi neticesinde kurum zararına sebebiyet verdiği tespit edildi.