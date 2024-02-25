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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Sahte reçeteyle 5 milyonluk vurgun

İstanbul ve Düzce’de yasadışı ilaç ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Sahte reçete düzenleyerek 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin liderliğini eski bir eczacı kalfasının yaptığı öğrenildi

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Sahte reçeteyle 5 milyonluk vurgun
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 Şubat günü İstanbul ve Düzce'de şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlar ile yasadışı ilaç ticareti yapılan eczanelere eşzamanlı operasyon düzenledi. 40 kişinin tespit edildiği soruşturma kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.



Sahte reçete düzenleyen çetenin liderliğini eski bir eczacı kalfasının yaptığı, çeteyle işbirliği yapanlar arasında doktorların da bulunduğu öğrenildi. Sahte reçete düzenleyen örgüt üyelerinin 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Aralarında doktor, eczacı kalfası, ilaç mümessili ve pazarlamacıların bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sahte reçeteyle 5 milyonluk vurgun
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