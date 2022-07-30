Saime’nin çığlığı ölmek istemiyorum

Adana'da, 10 yıl önce evlendiği eşinden uzun süre şiddet gören Saime Kandiltaş (34), boşanmak istedi. Eşi, "Çocukları vermezsen boşanmam" deyince, çareyi 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının velayetlerini babalarına bırakarak boşanmakta buldu. Ancak çocuklarını o günden sonra bir daha göremeyen Kandiltaş, eski kocasından ölüm tehditleri aldığını söyledi.Adana'da bir firmada satış temsilciliği yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Kandiltaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "16 yaşımdayken, evlatlık olduğumu öğrendim. Gerçek ailem maddi imkânsızlıklardan dolayı 2.5 yaşında beni para karşılığında satmış. Şimdi bir yaşlı üvey annem var. Başka kimim kimsem yok. Son 5 yıl sürekli eşimden şiddet gördüm. Beni defalarca tekmeledi. Bir gün otomobilden attı. Öleceğimi anlayınca acile götürdü. Orada da bayıltana kadar dövdükten sonra, bırakıp gitti. Çocuklarım için her şeye katlandım. Yediğim dayağa dayanamayınca, intihara bile kalkıştım."Eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini söyleyen Kandiltaş, "Velayeti vermeyi kabul ettim ama imzaladığım protokole göre, istediğim zaman görecektim. Ancak dava biter bitmez çocukları bana göstermez oldu. Çocuklarımı özlüyorum, onlar beni özlüyor. Telefonla bile konuşamıyorum. Eski eşim boşandıktan hemen sonra komşumuzla evlendi. Ama peşimi de bırakmadı. Her gün kapıma birilerini gönderip beni takip ettiriyor. Kendisi de geliyor. Telefonla arayıp 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım, kemiklerini kırıp hepsini bir tarafa atacağım' diyor. Stresten saçlarım döküldü, kalıcı kellik oluştu. Hayatım zindan oldu. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Eski eşim beni öldürecek. Bana yardım edin, sesimi duyun. Özgür olmak, huzur içinde yaşamak istiyorum" dedi.