Sakar Şakir oyuncuları ve konusu: Sakar Şakir nerede çekildi, bakkal nerede?

Sakar Şakir bakkal yerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında olacak Sakar Şakir oyuncuları ve konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiş bir yapım olan Sakar Şakir filmi usta oyuncunun ölüm yıldönümünde ekranlara geliyor. Peki, Sakar Şakir nerede çekildi? İşte cevaplar…
SAKAR ŞAKİR KONUSU
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.
Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)