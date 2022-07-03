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Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:27

Sakar Şakir oyuncuları ve konusu: Sakar Şakir nerede çekildi, bakkal nerede?

Sakar Şakir oyuncuları ve konusu: Sakar Şakir nerede çekildi, bakkal nerede?

Kemal Sunal filmleri ile ölümünün 22. Yılında anılıyor! Show TV’de bu akşam Kemal Sunal gecesi. Klasiklerden biri Sakar Şakir oyuncuları ve konusu ile şimdiden gündemdeki yerini aldı. Özellikle otobüs sahnesi ile hatırlanan yapımın yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. 1977 yapımı Sakar Şakir filmi müziği ile de hatırlanan yapımlar arasında. Peki, Sakar Şakir nerede çekildi, bakkal nerede? İşte cevaplar…

Sakar Şakir bakkal yerini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında olacak Sakar Şakir oyuncuları ve konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiş bir yapım olan Sakar Şakir filmi usta oyuncunun ölüm yıldönümünde ekranlara geliyor. Peki, Sakar Şakir nerede çekildi? İşte cevaplar…

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR NEREDE ÇEKİLDİ, BAKKAL NEREDE?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

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Sakar Şakir oyuncuları ve konusu: Sakar Şakir nerede çekildi, bakkal nerede?
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