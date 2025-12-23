Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından büyük ölçüde etkisiz hale getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY), cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarını "yardım ve mağduriyet" söylemi üzerinden kullanarak yeniden yapılanma faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.





4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Sözde Esnaf ve Mağdur Yapılanması" sorumlularına yönelik Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





YASAKLI YAYINLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, propaganda içerikli CD'ler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.