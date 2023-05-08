Sakarya’da 1 kişinin öldüğü kavga sonrası 2 evde çıkan yangına polis TOMA ile müdahale etti

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde geçen akşam yaşanan silahlı kavgada Mutlu Ayhan aldığı kurşun yaralarıyla birlikte hastanede can verdi. Olayda ölen Mutlu Ayhan'ın bugün yapılan cenazesi sonrasında aynı mahallede gerginlik yaşandı. Cinayette kurban giden Ayhan'ın yakınlarının öfkesini dinmedi. İddiaya göre Ayhan'ın yakınları karşı tarafa ait olduğu öğrenilen iki katlı bir eve taş ve sopalarla saldırdı. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler aynı evi ateşe verdi.

Çıkan yangına itfaiye müdahale etmek istedi. Ancak olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmekte zorlanınca polis devreye girdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri TOMA ile birlikte yangına müdahale ederken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alındığı mahallede polis gerekli soruşturmasına başladı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi'ne bağlı Küpçüler Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmış, ardından taraflar birbirine girmişti. Çıkan kavgada kurşunların hedefi olan Mutlu Ayhan, F.A. ve Z.A. isimli 3 kişi yaralanmış, yaralılardan Mutlu Ayhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.