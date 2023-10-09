Sakarya’da acı olay: Klarnetçi öldü! Sürücü yaralı...

Feci kaza, gece saatlerinde Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta manevra yapan Sezgin Güre idaresindeki 54 FB 422 plakalı otomobil ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan Özgür A. idaresindeki 54 E 7900 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada sürücü Güre ile araçtaki eğlence mekanlarında klarnet çalan Türkan Alkan, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alkan, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.