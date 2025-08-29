Sakarya’da boya fabrikasında yangın: 4’ü tamamen kullanılmaz hale geldi!

Yangın, saat 20.30 sıralarında Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Geyve ilçesinde polyester, boya, tekstil ve yastık üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrikanın 6 bölümünden 4'ü tamamen kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.