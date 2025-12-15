Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.