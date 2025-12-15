Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 18:50

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

İHA
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

