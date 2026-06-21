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Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:49 Son Güncelleme: 21.06.2026 13:52

Sakarya’da dehşet anları! Eşini takip ettiğini iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı: Kendi kemeriyle turnike yaptı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda eşini takip ettiğini iddia eden 53 yaşındaki A.A., tartıştığı H.Y. (54) isimli şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırının ardından bölgeden uzaklaşmadan önce vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A.’nın dehşet saçtığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Sakarya’da dehşet anları! Eşini takip ettiğini iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı: Kendi kemeriyle turnike yaptı!
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Olay, Çark Caddesi Doktor Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (53), karısını takip edip rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı H.Y. (54) isimli şahsı iki bacağından defalarca vurarak yaraladı.

YARALIYA KENDİ KEMERİYLE TURNİKE YAPTI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşmadan önce vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda; şahıslar arasındaki tartışma, A.A.'nın belinden çıkardığı silahla ateş etmesi, yaralının yere yığılması ve ardından ekipler ile vatandaşların yaralıya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #ADAPAZARI

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Sakarya’da dehşet anları! Eşini takip ettiğini iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı: Kendi kemeriyle turnike yaptı!
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