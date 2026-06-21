Sakarya’da dehşet anları! Eşini takip ettiğini iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı: Kendi kemeriyle turnike yaptı!

YARALIYA KENDİ KEMERİYLE TURNİKE YAPTI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşmadan önce vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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