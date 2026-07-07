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Giriş Tarihi: 7.07.2026 16:35

Sakarya'da dehşet: Evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin bıçakla araç sahibine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Sakarya’da dehşet: Evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı
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Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki gösterip, aracı çekmesini istedi.

BIÇAKLA SALDIRDI!

Sürücünün, 'Burası kaldırım' diyerek karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada ev sahibi, bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı. Çevredekiler araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DEHŞET ANLARI CEP KAMERASINA YANSIDI

Olay sonrası şüpheli, evinin penceresinden içeri girdi. Şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar, mahalledekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da dehşet: Evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı
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