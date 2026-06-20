Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da konteyner yüklü TIR devrildi! Otoyol bağlantı yolunda ulaşım aksadı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:19

Sakarya'da konteyner yüklü TIR devrildi! Otoyol bağlantı yolunda ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu Sakarya gişeleri çıkışında kontrolden çıkan konteyner yüklü tır devrildi. D-650 bağlantı yolunun trafiğe kapanmasına neden olan kaza sonrası araçlar başka bir yöne sevk edildi. Tır ve konteynerin vinçle kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

İHA Yaşam
Sakarya’da konteyner yüklü TIR devrildi! Otoyol bağlantı yolunda ulaşım aksadı
  • ABONE OL

Otoyolun Sakarya gişelerinden çıkan A.E. idaresindeki 34 BR 8793 konteyner yüklü tır, D-650 bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

KONTEYNER VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Kaza sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ayrıca ekipler, otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araçların girişine izin vermedi. Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi. Trafik, tır ve konteynerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da konteyner yüklü TIR devrildi! Otoyol bağlantı yolunda ulaşım aksadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA