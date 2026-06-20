Sakarya’da konteyner yüklü TIR devrildi! Otoyol bağlantı yolunda ulaşım aksadı

KONTEYNER VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Kaza sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ayrıca ekipler, otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araçların girişine izin vermedi. Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi. Trafik, tır ve konteynerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör