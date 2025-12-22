Sakarya’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Sakarya'nın Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi Nehir Park Tesisleri yakınlarında meydana geldi.



KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Alınan bilgilere göre, Alifuatpaşa Mahallesi istikametinden Geyve ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Y.İ.T. (18) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.





17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Y.İ.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Avcı (17) yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Muhammet Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



YARALI SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı motosiklet sürücüsü Y.İ.T. ise Geyve Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Y.İ.T.'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Panelvan sürücüsü C.A.'nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.