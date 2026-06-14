Sakarya’da panik anları! Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var!

Kaza, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane sapağından sahil istikametine seyir halinde olan 55 AVF 702 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.