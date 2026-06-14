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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:01 Son Güncelleme: 14.06.2026 15:06

Sakarya’da panik anları! Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olay korku dolu dakikalar yaşattı. Direksiyon hakimiyetini kaybolan araç park halindeki otomobillere çarptı. Dehşet saçan sürücü ve otomobilde bulunan yolcu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Sakarya’da panik anları! Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var!
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Kaza, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane sapağından sahil istikametine seyir halinde olan 55 AVF 702 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

SAVRULAN OTOMOBİL ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan E.S. ve Ö.S. isimli 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı! O anlar kamerada

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle bölgede panik oluşurken, kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaptıkları çalışma neticesinde bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntüde, hakimiyeti kaybedilen otomobilin savrulup park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARASU #SAKARYA #KAZA

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Sakarya’da panik anları! Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var!
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