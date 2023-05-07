Sakarya’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

Kanlı olay, gece saatlerinde Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile bir kişi, yanındaki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mutlu Ayhan (28), F.A. ve Z.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu Ayhan burada kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, polis silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışıyor...