Giriş Tarihi: 5.10.2025 13:11

Sakarya’da sır olay: Sahilde çıplak erkek cesedi bulundu!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde çıplak erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Denizköy Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde yerde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

