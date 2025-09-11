Sakarya’da skandal! Plajda kadınların fotoğraflarını çekti

TELEFONUNDAN BİRÇOK KADININ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.'de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.