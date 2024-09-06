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Giriş Tarihi: 6.9.2024 08:53 Son Güncelleme: 6.9.2024 08:54

Sakarya'da sokak ortasında korkunç anlar: Sehle'yi başından vurup kaçtı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında 35 yaşındaki Sehle Gündüz'ü başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelene sağlık ekipleri Gündüz'ü ağır yaralı bir şekilde buldu.

DHA
Sakarya’da sokak ortasında korkunç anlar: Sehle’yi başından vurup kaçtı!

Olay, gece saatlerinde Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2'nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz'ü başından tabancayla vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz'ü ağır yaralı halde buldu. Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz'ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sakarya'da sokak ortasında korkunç anlar: Sehle'yi başından vurup kaçtı!
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