Sakarya’da sokak ortasında korkunç anlar: Sehle’yi başından vurup kaçtı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz'ü ağır yaralı halde buldu. Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz'ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.