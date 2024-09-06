Video Yaşam Sakarya’da 35 yaşındaki kadın silahla başından vuruldu!
Sakarya’da 35 yaşındaki kadın silahla başından vuruldu!

Sakarya’da 35 yaşındaki kadın silahla başından vuruldu!

06.09.2024 | 08:35

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan 35 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

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Olay, Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.


Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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