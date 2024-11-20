Sakarya’daki kadın cinayetinin faili adliyeye sevk edildi

Kanlı olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Azerbaycan kökenli Şelale Mırzalı isimli kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Genç kadını takip eden silahlı kişi, Şelale Mırzalı'ya 5-6 el ateş açıp olay yerinden kaçarken, saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şelale Mırzalı, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin 45 yaşındaki Alaattin A. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda sokak ortasında işlenen kadın cinayetin faili Alaattin A., olayda kullandığı tabanca ile birlikte Çamyolu Mahallesi mevkisinde saklandığı adreste polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı ve 3 aydır da Alaattin A. ile sevgili olduğu öğrenildi.

Adapazarı'ndaki bir alışveriş merkezinde temizlikçi olarak çalıştığı ve evli olduğu öğrenilen Alaattin A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek "Şelale ile sevgiliydik. Sabah işe gittiği saatte orada konuşmaya başladık, tartıştık. İleri geri konuşunca sinirlendim kendime hakim olamadım, vurdum" dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli Alaattin A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.