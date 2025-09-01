Sakarya’daki kanlı infazda yeni gelişme: Şüphelilerin kaçtığı araç bulundu!

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay'ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi neticesinde hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.