Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:30

Sakarya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Zafer Kalyoncu (37) öldü, E.Ö. (51) ise yaralandı. Kavgada, silahı ateşleyen A.K. (23) ile olaya karışan 3 şüpheli yakalandı.

DHA Yaşam
Sakarya’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!
  • ABONE OL

Kan donduran olay, önceki gece Serdivan ilçesine bağlı Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Oyun salonu işleten E.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı Zafer Kalyoncu ve tekel bayide kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİYE SİLAH SIKTI

Tartışmanın ardından O.K., kardeşi A.K.'yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine A.K., arkadaşları G.M. (26) ve İ.C.Ç.'yi (24) de yanına alarak olay yerine geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. yanında bulunan tabancayla E.Ö. ve Kalyoncu'ya ateş etti. Zafer Kalyoncu ve E.Ö. yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

2 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, silahı ateşleyen A.K. ve kavgaya karışan O.K., G.M. ve İ.C.Ç.'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz