Sakarya’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!

2 KİŞİYE SİLAH SIKTI

Tartışmanın ardından O.K., kardeşi A.K.'yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine A.K., arkadaşları G.M. (26) ve İ.C.Ç.'yi (24) de yanına alarak olay yerine geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. yanında bulunan tabancayla E.Ö. ve Kalyoncu'ya ateş etti. Zafer Kalyoncu ve E.Ö. yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.