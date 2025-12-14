Sakarya’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti:4 şüpheli yakalandı!

Kan donduran olay, önceki gece Serdivan ilçesine bağlı Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Oyun salonu işleten E.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı Zafer Kalyoncu ve tekel bayide kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
2 KİŞİYE SİLAH SIKTI
Tartışmanın ardından O.K., kardeşi A.K.'yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine A.K., arkadaşları G.M. (26) ve İ.C.Ç.'yi (24) de yanına alarak olay yerine geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. yanında bulunan tabancayla E.Ö. ve Kalyoncu'ya ateş etti. Zafer Kalyoncu ve E.Ö. yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.