Sakarya’daki uyuşturucu operasyonunda anne il oğlu tutuklandı: 5 kot pantolonla takas etmişler!

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. ve oğlu K.Ö. ile O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) gözaltına alındı. Aramalarda, 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö.'nün, ellerindeki uyuşturucuyu, diğer 3 şüpheliyle 5 kot pantolon ile takas ettiği belirlendi.