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Giriş Tarihi: 2.6.2023 17:57

Sakız Adası yakınlarında Türk personelini taşıyan gemi ile Singapur bayraklı gemi çatıştı

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı.

AA
Sakız Adası yakınlarında Türk personelini taşıyan gemi ile Singapur bayraklı gemi çatıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen paylaşımda, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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Sakız Adası yakınlarında Türk personelini taşıyan gemi ile Singapur bayraklı gemi çatıştı
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