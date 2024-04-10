Sakla Beni bu hafta var mı yok mu, neden yok? Star TV yayın akışı ile Sakla Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sakla Beni yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Star TV yayın akışı ile Sakla Beni yeni bölüm tarihi sorgulanıyor. Peki, Sakla Beni bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…
SAKLA BENİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Star TV yayın akışında yer alan bilgiye göre 11 Nisan 2024 Perşembe günü Sakla Beni dizisinin yayın saatinde Şarkılar Biz Söyler tekrar bölümü ile ekrana gelecek.
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün 18 Nisan Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.
Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.
Kadir bazı gerçekleri söylemek için Mete'nin karşısına geçer, İncila ise Kadir'i hissettiği duygular ve atacağı adımlar konusunda cesaretlendirir. Çok önemli bir konuşmaya kulak misafiri olan ve Mete ile büyük bir yüzleşme yaşayan Naz, Mete'nin aşkına sahip çıkması için hiç beklenmedik bir hamle yapar.