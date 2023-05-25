Saliha hemşire ilk bulgulara göre intihar etmiş

Aksaray'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Saliha Tuncel, aynı hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan sevgilisi Halil İbrahim A'nın Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 7'nci kattaki rezidanstan düşüp hayatını kaybetti. Emniyete götürülen Dr. Halil İbrahim A. (43) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten polisin ilk bulgularına göre olayın intihar olduğu belirtildi. Polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Genç hemşirenin cenazesinin ise Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.