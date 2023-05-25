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Giriş Tarihi: 25.5.2023 10:23 Son Güncelleme: 25.5.2023 10:31

Saliha hemşire ilk bulgulara göre intihar etmiş

Aksaray’da doktor sevgilisinin 7’nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel’in (25) intihar ettiği belirtildi. Doktor Halil İbrahim A.'nın ifadesi alınırken konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Saliha hemşire ilk bulgulara göre intihar etmiş

Aksaray'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Saliha Tuncel, aynı hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan sevgilisi Halil İbrahim A'nın Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 7'nci kattaki rezidanstan düşüp hayatını kaybetti. Emniyete götürülen Dr. Halil İbrahim A. (43) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten polisin ilk bulgularına göre olayın intihar olduğu belirtildi. Polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Genç hemşirenin cenazesinin ise Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Saliha hemşire ilk bulgulara göre intihar etmiş
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