Salonlar, bahçeler ve parklarda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan coşkusu günler öncesinden yaşanmaşa başladı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM'de "Sihirli Karpuz" masal kitabının anlatısını seslendirdi Birçok okul bahçesinde ve parklarda 23 Nisan için prova ve atölye etkilnlikleri düzenlendi.Konya Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Karatay ve ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen projeyle kent merkezine 20 km uzaklıktaki Zincirli İlkokulu 23 Nisan için boyandı. Gönüllüler hazırladıkları çeşitli spor aktiviteleri, uçurtma yapımı ve çeşitli yarışmalar ile çocukların mutluluğuna ortak oldu.SABAHLÖSEV tarafından kanser tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan çocuklar için "Maske Atma Partisi" düzenlendi. Lösemiyi atlatan 48 çocuk, tedavi sürecinde kullanılan maskelerden kurtulmanın sevinciyle hep birlikte maskeleri havaya fırlattı. LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, "Bir kep atma töreni gibi aslında. Yeni bir hayata adım atıyorlar. Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan'ı LÖSEV olarak bu etkinlikle çifte bayram olarak kutluyoruz" dedi. DHA