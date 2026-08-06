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Giriş Tarihi: 6.08.2026 21:14 Son Güncelleme: 6.08.2026 21:37

Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, 7 kişinin yaralandığı ve hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı.

İHA
Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var
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Suriye'nin başkenti Şam kırsalında yer alan Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu minibüsünde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, prosedürlere uygun şekilde olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var


Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Adli tıp ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var
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