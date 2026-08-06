Suriye'nin başkenti Şam kırsalında yer alan Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu minibüsünde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada hayatını kaybedenlerin olduğu, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, prosedürlere uygun şekilde olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Şam kırsalında minibüste patlama: Ölü ve yaralılar var



Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Adli tıp ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.