Sami Yusuf’nın ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen trajik olayda, Barış Parkı'nda bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralandı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, kanlar içinde yerde yatan küçük çocuğu görür görmez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sami Yusuf Kaya'yı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakım altında tedaviye alınan küçük Sami, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından özel ekip kurarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, silahı kullanan kişinin F.K. olduğu belirlendi. F.K.'nin yakalanması için düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya, "Suruç ilçemizde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.